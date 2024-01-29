نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى الندوة الثقافية حول " التغيرات المناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الندوة الثقافية التى نظمها جناح الازهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 حول " التغيرات المناخية: الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية" حيث اجرى حوار مفتوح مع المشاركين للرد على شواغلهم تجاه القضايا البيئية المختلفة وخاصة قضايا المناخ، موضحا دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة فى التصدى للمشكلات البيئية،ودور مصر الريادى على المستويين الإقليمي والدولي فى هذا الصدد، وأهمية إشراك المواطن المصري فى العمل البيئي وكيفية توحيد الجهود للتصدى للاثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام الدكتور على ابو سنه، بتفقد الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من خلاله إلى رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع، حيث شهد المعرض خلال اليوم الثالث إقبالا جماهيريا كبيرا، وقام فريق التوعية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئبة المختلفة تضمنت ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات وفن الاورجامي ومسابقات بيئية وتوزيع المطبوعات التوعوية علي المترددين علي الجناح والرد علي استفساراتهم وتقديم ورش عمل فنيه وتوزيع الهدايا علي مجموعة من ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقه.كما شهد المعرض مشاركة شخصية بذرة.

جدير بالذكر ان وزارة البيئة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، والذى يقام فى دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير حتى6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، من خلال مجموعة من الفعاليات البيئية بدعم من البرنامج الوطني لإدارةالمخلفات الصلبة، وتشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها (شئون البيئة والمخلفات) كذلك مشروعات الوزارة المختلفة ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين علي جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة علي الساحة العالمية والمحلية.

كما تشارك ايضا بمجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة من مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية، بالإضافة إلى ورش العمل الثقافية والتي تتناول شرح لدور الشباب والأطفال في الحفاظ علي البيئة للمترددين علي المعرض كذلك فتح حوار مفتوح معهم ، وشرح لدور الوزارة والقطاعات المختلفة، كما سيتم تقديم عروض العرائس الآدمية بذرة وميما، والتى تميز جناح وزارة البيئة هذا العام، وسيتم توزيع الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالمواضيع البيئية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم انشطة متنوعة لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجهات لتوحيد الجهود ومن ابرزها وزارة الثقافة والمركز القومى للاعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية.