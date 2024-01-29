نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بخصوص «مشروع القرن الأثري»... مؤرخ: سيعيد منكاورع لأصله والتكلفة صفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثارت على صفحات التواصل الاجتماعي العديد من الانتقادات حول مشروع ترميم هرم الملك منكاورع، والذي لقبته وزارة السياحة والآثار بـ «مشروع القرن»، وهو المشروع الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس، والذي ستنفذه البعثة اليابانية المصرية المشتركة، والذي يقود جانبها المصري وزيري فيما يقود جانبها الياباني الدكتور يوشيمورا ساكوجي عالم المصريات الشهير والذي شارك في العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة.

مشروع القرن

والمشروع يتلخص حول إعادة تركيب الكساء الجرانيتي الخارجي حول الهرم، والذي تساقط عبر الزمن، وهو مشروع ضخم، حسب وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيكون من شأنه إحياء تلك المنطقة بشكل كامل وسيتم العمل فيه من خلال البعثة المصرية اليابانية والتي تقوم بعملها وفقًا للتعاون الكبير بين الحكومتين المصرية واليابانية في المجال الأثري.

انتقادات وإيجابيات

وانتقد العديد من الأثريين مشروع ترميم هرم الملك منكاورع حيث صارت لدينا ما يشبه الجبهتين إحداهما مؤيدة للمشروع والثانية معارضة، ومن ناحيته تبنى بسام الشماع المؤرخ المعروف والمرشد السياحي، المشروع والذي وصفه بأن لا ضرر منه على أثرية الهرم أو المنطقة بل له عدة إيجابيات وفي تصريحات خاصة إلى دوت الخليج لخص تلك الإيجابيات في عدة نقاط أهمها:

إعادة وضع الكساء الجرانيتي الأصلي دون إضافة أحجار جديدة كتكملة وإعادة الـ16 مدماك فقط للحفاظ على الحجر الجيري المبني منه هرم منكاورع، حيث غطى المهندس المصري القديم أحجار الهرم بالجرانيت كحماية له.

إنقاذ الحجارة الجرانيتية الأصلية الملقاة في سفح الأهرامات والتي تعرضها للتدمير والإهمال.

تعاون الأيدي المصرية الخبيرة في مجال ترميم الآثار مع التكنولوجيا اليابانية هو خليط حضاري على أعلى مستوى لاستعادة تاريخنا المصري

تعاون الأيدي المصرية الخبيرة في مجال ترميم الآثار مع التكنولوجيا اليابانية هو خليط حضاري على أعلى مستوى لاستعادة تاريخنا المصري يساهم المشروع في اكتشاف أجزاء من الهرم دُفنت تحت التراب بسبب العوامل الجوية مثل قاعدة الهرم، ومن الممكن اكتشاف آثار جديدة، وربما المراكب الجنائزية للملك بجانب الهرم كعادة والده وجده خوفو.

هذا المشروع الضخم يشبه "لعبة البازل"، حيث سيتعين مطابقة كل حجر من أحجار الهرم مع البلوكات الجرانيتية المتساقطة، وهذا يجعل من هذا المشروع أكبر "لعبة بازل" في التاريخ، وهو مشروع ضخم فني معقد، وليس بالعمل السهل، ويعد دليل على عبقرية الأيدى المصرية

هرم منكاورع يتميز بأنه الوحيد الذي تم تغليفه بالجرانيت "جزئيا"، حيث كان المصري القديم يضع أثناء البناء طبقة من الجرانيت مع كل طبقة من الحجر الجيري، وهذا يعني أن تكلفة البناء ربما تفوق الأهرامات الأخرى، لأن الجرانيت كان يتم جلبه من أماكن بعيدة فهو يعد الأغلى في الأهرامات الثلاثة.

المشروع يثبت أنه تم كساء هرم خفرع بالحجارة الجرانيتية الخارجية من أعلى لأسفل، على عكس هرم منكاورع الذي تم تغليفه من أسفل لأعلى وهذا يثبت تطور المهندس المصري القديم وحرية الإبداع العلمي في مصر القديمة.

المشروع لن يكلف مصر مليما واحدا لأن الأداء والمصروفات المالية من الجانب الياباني تطوعا وهو ليس على سبيل السلفة أو الاقتراض

بعد كل الدراسات الفتوجرامتيكية ومسح الليزر ودراسة كل حجر على حدة وترميمة إذا لزم الأمر قبل إعادته، سيُعرض على لجنة علمية عالمية مصرية وعلى حسب قرارها سوف يكون القرار النهائي

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