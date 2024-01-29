مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في الأسواق العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 03:31 مساءً - كشفت مصادر مطلعة في الشركة القابضة لمصر للطيران أن تم الانتهاء من الخطة الترويجية والتسويقية للعام الجاري 2024.

وأضافت المصادر أن الخطة الترويجية تتضمن إطلاق حملات ترويجية خلال مشاركة قطاع الطيران، الذي يمثله الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة إيركايرو كأول جناح اقتصادي للشركة خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية والعالمية.

وأكدت المصادر أن قطاع السياحة والترويج في الشركة القابضة قد بدأ الحملة الترويجية للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران خلال معرض الفيتور الدولي الذي انتهى قبل أيام، بالإضافة إلى أنه من المقرر إطلاق حملة ترويجية في معرض برلين الدولي المقرر إقامته في مارس المقبل، بالإضافة إلى سوق السفر العربي المقرر إقامته في مدينة دبي خلال يوليو المقبل.

وأضافت المصادر أن الحملات الترويجية التي يتم إطلاقها تتضمن تقديم عروض سياحية مختلفة، بما في ذلك برامج تسويقية وترويجية جديدة، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلي شركات الطيران ووكلاء السفر لزيادة فرص النمو لمصر للطيران في الأسواق العالمية.

انطلاق الحملات الترويجية

تمت مشاركة مصر للطيران في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 في دورته الرابعة والأربعين، والذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة وفد من مصر للطيران كناقل وطني مصري.

ويُعتبر معرض FITUR واحدًا من أكبر الأسواق السياحية عالميًا، حيث يشارك فيه عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية من جميع أنحاء العالم. ويحظى المعرض بحضور كبير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر.

وخلال فعاليات اليوم الأول، عُقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمي الرحلات السياحية من مدريد إلى القاهرة والمناطق السياحية المصرية، بالإضافة إلى لقاءات مع وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة من إسبانيا. كما تم عقد محادثات مع بعض وكلاء السياحة في مدينة لشبونة لمناقشة سبل التعاون المختلفة. كما تمت عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي وكلاء السياحة العالمية ومنظمي الرحلات السياحية من مدريد إلى القاهرة والمناطق السياحية المصرية.