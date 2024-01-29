حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-1-2024 في المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 03:31 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد، ومائلا الدفء جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وتنشط الرياح منا يزيد الإحساس من برودة الطقس.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للدفء نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.