رئيس مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة لـ11 فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 03:31 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال "جبالي": ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من فبراير المقبل.

جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وكان وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي.