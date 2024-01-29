الباحثة مروة خالد شعيب تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة عين شمس (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت الباحثة مروة خالد شعيب على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس فى الرسالة المقدمة منها لكلية الدراسات العليا للطفولة من قسم الدراسات النفسية للأطفال تحت عنوان "فاعلية برنامج قائم على أبعاد الذكاء الأخلاقي فى تحسين جودة الحياة لدى عينة من المراهقين".

وتمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها من قبل لجنة الحكم التي كانت مكونة من الآتي:

لجنة الإشراف

- أ.د/ جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس.

أ.م.د / هاني سعد عطا، أستاذ علم النفس المساعد بقسم الدراسات النفسية للأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس.

وترأس لجنة المناقشة والحكم:

- أ.د/ جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكى بقسم الدراسات النفسية للأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

- أ.د/ سعيدة محمد أبو سوسو، أستاذة على النفس كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

- أ.د/ هويدا حسنى الجبالي، أستاذ طب الأطفال وعميد كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

- أ.م.د / هاني سعد عطا، أستاذ علم النفس المساعد بقسم الدراسات النفسية للأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

ومنحت الباحثة درجة الماجستير وسط إشادة من المحكمين بعنوان الرسالة واتخاذها الشكل التطبيقي والمجهود المبذول من الباحثة والتوصل إلى نتائج عملية يمكن الاستفادة منها على المستوى العلمى والتطبيقي.

وعرضت الباحثة مروة خالد شعيب نموذج شمل مجموعة من جلسات البرنامج التدريبي المبني على أبعاد الذكاء الأخلاقي فى تحسين جودة الحياة لدى عينة من المراهقين

وهدفت رسالة الباحثة بحث أثر فاعلية برنامج قائم على أبعاد الذكاء الأخلافي فى تحسين جودة الحياة لدى عينة من المراهقين.

وأوضحت النتائج:

فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين جودة الحياة على عينة المجموعة التحريبية من المراهقين كذلك بيان أثر بقاء فاعلية البرنامج التدريبي من خلال القياس التتبعي بعد مدة من تطبيق البرنامج.

وأوصت الدراسة بالأتي:

عمل برامج إرشادية لتحسن جودة الحياة لدى المراهقين

1- تصميم برامج إرشادية لتنمية الذكاء الأخلاقي لدى طلاب الجامعة، وذلك للارتقاء بمستوى جودة الحياة لديهم.

2- ضرورة تعريف الطلاب بالأساليب الإيجابية في مواجهة ضغوط الحياة، وأعبائها وخاصة أننا نعيش في عصر تتزايد فيه الضغوط بصفة مستمرة، وبذلك فمن الأجدى أن نتعلم الطرق المثلى للتعامل معها بدلًا من الهروب، أو الإصابة بالاكتئاب والقلق.

3- يجب أن نساعد أبنائنا باستمرار على تنمية كفاءتهم الذاتية والاجتماعية، وإكسابهم الشعور بالثقة في النفس، وعدم التقليل من شأنهم حتى يشبوا قادرين على التصدي لما يواجههم من أزمات.

4- ضرورة عمل برامج إرشادية لتحسين جودة الحياة لدى المراهقين المصابين بالقلق والإحباط.

٥- غرس روح الأمل، والتفاؤل في نفوس الطلاب، والنظر إلى الجوانب الإيجابية في الحياة ومحاولة الاستمتاع بها حتى نرتقي بالحالة المزاجية لديهم.

وحضر حفل المناقشة لفيف كبير من الوزراء والمحافظين على رأسهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والد الباحثة مروة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ورئيس جامعة عين شمس الأسبق عميد أكاديمية "أخبار اليوم"، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، واللواء الدكتور آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

كما حضرت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والفنان محمد فؤاد، والكاتب الصحفي محمد كمال مدير تحرير جريدة أخبار اليوم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والمقدم شريف الرئيس مكتب مساعد أول الوزير لقطاع أمن الجيزة.

كما حضر من أعضاء مجلس النواب، رزق جبالي، وحسن ابو قديره، وسحر عيد، وكذلك المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف، ورجل الأعمال نصر السيد مصطفى، والدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

وأسرة الباحثة، الدكتورة آمال محفوظ والدة الباحثة، والعقيد محمد خالد شعيب، والمقدم أحمد خالد شعيب، والمهندسة نورهان ساير.