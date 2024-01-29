نقيب المحامين يترأس 3 جلسات حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، 3 جلسات لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت اليوم الإثنين، في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وفي بداية كلمته عبر نقيب المحامين، عن سعادته لوجوده بين أبنائه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

وتابع:« إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، وإن الذي أراه أمامي اليوم هو مشهد مبهر لطليعة أمل من جيل جديد ينضم لنقابة المحامين، فيجب ان تكونوا على قدر المسئولية التي تطوق بها أعناقكم بعد أدا قسم اليمين القانونية، وانضمامكم رسميا لنقابة المحامين».

وأضاف عبدالحليم علام، أنه بعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، مؤكدًا أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة، فيجب أن يكون هناك تواصل بين الأجيال، كي يتعلم شباب المحامين من شيوخ المهنة.

وأوضح عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين، بدأت في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجلس النقابة، ولأول مرة تم اعتماد الترتيب الأبجدي في عملية إعلان أرقام المرشحين، وذلك للقضاء على التكدس والزحام خلال عملية تقديم الأوراق.

ووجه عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية إلى آخره.

وطالب من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وان يهتم المحامي بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

واستكمل:« يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها».

وأكد سيادته أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.

وقال نقيب المحامين، إنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في عام 2019، تضمنت وجود أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن يجتازها المحامي بعد اتمام الدراسة بها لمدة عامين، وذلك كي يتمكن من القيد في جداول نقابة المحامين، ولكننا سنقوم بحل هذه الأزمة، وسيتم عقد اتفاق مع كليات الحقوق بشأن عقد دبلومة يستطيع بعدها الطالب أن يلتحق بنقابة المحامين.

حضر جلسة حلف اليمين، الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام، والأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد الكسار، محمد نجيب، محمد عبدالوهاب، محمد القطيطي، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ محمد فواز عضو شباب نقابة سوهاج، والأستاذ محمد الدماطي، عضو مجلس نقابة الإسكندرية.

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