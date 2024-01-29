نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد إعلان نتائج امتحانات النقل لطلاب الجيزة 2024 إلكترونيا.. ننشر الروابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول ظهور نتائج جميع صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، على الموقع الإلكتروني للمديرية للمرة الأولى.

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وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الامتحانات للصف الرابع والخامس الإبتدائي، والأول الإعدادي يوم الأربعاء القادم الموافق 31 يناير، بينما تظهر نتيجة الصف السادس الإبتدائي والثاني الإعدادي يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير.

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وذلك بتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد.

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وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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