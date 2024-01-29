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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة متنوعة لتنمية وجذب النشء بمراكز شباب الواحات في الجيزة (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن جعل مراكز الشباب هى المقصد الأول للنشء والشباب من أبناء المحافظة، يكون من خلال تقديم حزمة متميزة من البرامج والفعاليات التى تجذب الشباب وتحتويهم بمختلف ميولهم واتجاهاتهم، ويعد ذلك أولى أولويات وإهتمامات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بالمناطق الحدودية وتعزيز النشاط الرياضي والشبابي، التواصل الثقافي والصحة واللياقة البدنية للشباب والنشء في المناطق الحدودية، وضمن الإهتمام بالأنشطة المتنوعة التى تقدمها مراكز شباب الجيزة لكى تحقق الهدف الذى تسعى إليه المديرية.
حيث نفذت المراكز بإدارة شباب الواحات العديد من الأنشطة ومنها:
- احتفالات ادارة الشباب بعيد الشرطة 72 بمشاركة الطلائع.
- تنفيذ مسابقة في المقال بمركز شباب منديشة لطلائع المركز.
- مسابقة في المعلومات العامة للنشء لتطوير مهاراتهم بمركز شباب الزبو.
- تخصيص فترات مخصصه للسيدات فقط كل خميس بمركز شباب الباويطي.
- مركز شباب الباويطي تم فتحه للفتيات يوم الخميس من كل أسبوع.
- تنفيذ مسابقات للطلائع وألعاب ترويحية مهارات كرة القدم وشد الحبل للطلائع بمركز شباب منديشة.
- تنفيذ نشاط الجوالة بمركز شباب الباويطي.
- اقامة دورة رياضية في كرة القدم للطلائع والشباب بمركز شباب منديشة.
- تنفيذ تدريبات ألعاب قوى للناشئين بمركز شباب منديشة.
- تنفيذ امتحانات فصول محر الأمية من المنزل لمركز شباب القباله.
- تنفيذ دورة داخلية في كرة القدم بمركز شباب منديشة.
- اقامة العاب ترفيهيه ومسابقة جري بمركز شباب القبالة.
- تنفيذ أنشطة رياضية بمركز شباب الباويطي منها تدريبات الكاراتيه لنشء لأعضاء المركز.
وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وبتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب وخالد حامد مدير إدارة شباب الواحات البحرية.