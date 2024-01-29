مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 09:32 مساءً -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، سبق إتهامه فى 3 قضايا " قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى "، ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه، وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية.

وتم إستهداف العنصر الإجرامى، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية، طبنجة، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.