الرأس الأخضر ينهى مشوار موريتانيا فى أمم أفريقيا ويمنح العرب خروجا جديدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 09:32 مساءً - فاز منتخب الرأس الأخضر ضد موريتانيا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، بالعاصمة أبيدجان، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

الرأس الأخضر ضد موريتانيا

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ريان مينديز من ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليحسم بها النتيجة لصالحه في وقت قاتل من اللقاءن ويكبد العرب خروجا جديدا من البطولة ليبقى منتخب المغرب وحيدا بعد خروج موريتانيا اليوم وسبقها مصر والجزائر وتونس.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر الى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية الفائز من منتخبي المغرب ضد جنوب أفريقيا التي ستقام مساء غدًا.

وظهر منتخب موريتانيا لأول مرة في الأدوار الإقصائية لبطولة أمم أفريقيا بعدما نجح في إقصاء منتخب الجزائر والتأهل على حسابه من مرحلة المجموعات، ليصطدم بالرأس الأخضر، أحد أكبر مفاجآت الدور الأول بعد تصدره مجموعة قوية ضمت مصر وغانا وموزمبيق.

الرأس الأخضر ضد موريتانيا

وبدأ منتخب الرأس الأخضر البطولة بشكل مميز بعدما حقق الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكتسح موزمبيق بثلاثية نظيفة، واختتم دور المجموعات بتعادل قاتل مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما.

وتعد هذه هى المواجهة الثالثة التى تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً فى مباراتين قبل ذلك، تمكن المنتخب الموريتانى من تحقيق الفوز فى مباراة واحدة، فيما حسم التعادل اللقاء الآخر بينهما، ونجح لاعبو المنتخب الموريتانى من تسجيل هدفين فى مرمى منتخب الرأس الأخضر، فيما تلقت شباكهم هدفاً واحداً.

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر كالتالي:

حارس المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - كارلوس لوبيز.

خط الوسط: باولو فيرنانديز - كيفين بينا - جاميرو مونتيرو - دوراتي.

خط الهجوم: ريان مينديز - بيبي - جوفان كابرال.

بينما جاء تشكيل منتخب موريتانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نيازي باباكار.

خط الدفاع: دياو خاضيم - با لاميني - كيتا إبراهيما - الحسن حوبيب.

خط الوسط: عماري جاساما - بودا موحسني - سيدي بونا عمار.

خط الهجوم: حمية طنجي - أبو بكاري كويتا - سليمان أن.