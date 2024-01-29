نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة علي المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتكثيف الأعمال المنفذة وأنجازها خلال وقت قصير بهدف أستكمال الصرف الصحي بمنطقة الحفرية وأتاحة الخدمة لأهالي المنطقة.

كما تفقد الشهابي، مشروع الصرف الصحي لمنطقتي بشتيل والمتربة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروع وازالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي مشددا بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لرصف المرحلة الثانية بطريق ترعة الزمر حيث تابع النائب أعمال توسعة وتطوير الطريق تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

كما تفقد النائب، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٨٥ شارع لعدد ٩ مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب النافد - درب بطيخ - سيدي عمر )، ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

423224435_716408510679037_6446099975914153515_n

423225865_716408254012396_8547166998921380884_n

423237310_716408344012387_1657286675616485356_n

423237358_716408190679069_1190836346837939371_n

423239856_716408804012341_8811659217850377364_n

423248441_716408607345694_8512857282999555351_n

423249198_716408424012379_8720634747085038519_n

423311955_716408727345682_2563954987442450865_n

423312827_716409110678977_797314927273211600_n

423313251_716409157345639_537355847842927410_n

423328185_716409064012315_9105642607406658964_n

424627559_716410590678829_8035042056294805871_n

424644489_716410534012168_8518108345601160528_n

424645476_716409417345613_6735476702798107800_n

424650727_716409237345631_4254546152089876779_n