قصواء الخلالي: خروج منتخب مصر من دور الـ 16 في الأمم الإفريقية "أمر مُحزن"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 10:38 مساءً -

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن خروج منتخب مصر من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية "أمر مُحزن ".

أضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC "، اليوم الاثنين، أن منتخب مصر أحزن المصريين بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا، والشعب حزين للغاية.

أوضحت أن المنتخب يحتاج إلى مسار إداري تصحيحي بكل ما يتعلق بملف كرة القدم في مصر.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.