رسميا.. الأهلى يعلن فسخ تعاقده مع صلاح محسن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 10:38 مساءً - أصدر النادي الاهلي بيانا رسميا أعلن خلاله فسخ تعاقده مع المهاجم صلاح محسن بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء نص البيان كالتالي:

قام النادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

بيان النادي الأهلي

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن النادي المصري حصل على توقيع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تمهيدًا لقيده بقائمة الفريق.

وأكد المصدر أن المصري حصل على توقيع اللاعب تمهيدا لفسخ تعاقده مع الأهلي، والانتقال إلى الفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

وكان مسئولو النادي الأهلي، قد طالبوا صلاح محسن مهاجم الفريق بإحضار عرض رسمي من أجل البت فيه والموافقة عليه قبل غلق باب القيد خلال ميركاتو الشتوي الجاري.

وخرج صلاح محسن من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تمامًا، لذا تم استبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية قبل أن تحرمه الإصابة من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، وبعدما تماثل للشفاء استبعده كولر من من معسكر الأهلي المُقام حاليًا في الإمارات لأسباب فنية.

وتحدث مسئولو الأهلي على مدار الأيام الماضية مع صلاح محسن بشأن إحضار عروض رسمية جادة للموافقة على إحداها وإغلاق ملف بقائه في الفريق لعدم حاجة الجهاز الفني له.