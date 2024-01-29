معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر بعد 5 أيام من استقبال الجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 10:38 مساءً - شهد اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الاثنين الموافق 29 يناير، 374,424 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن إلى نحو 1,638,597 زائرًا.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هذا الإقبال الكبير يؤكد النجاح في التيسير على الزائرين بدءًا من توفير خطوط مواصلات مخصصة خصيصًا للمعرض وانتهاء بتوفير الخدمات اللوجستية داخل المعرض والتي جعلت المعرض مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

وأكد أن المعرض به الكثير من المبادرات الجاذبة للقراء ومحبي القراءة والإطلاع، ومنها مبادرة الثقافة والفن للجميع للكتاب المخفض من جنيه إلى 20 جنيه، إضافة إلى أسعار المخفضة لإصدارات قطاعات الوزارة وعدد من دور النشر الخاصة.