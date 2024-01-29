رئيس شعبة الدخان والسجائر: جهاز حماية المستهلك وضع خطة لوقف احتكار السجائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 11:35 مساءً -

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن جهاز حماية المستهلك وضع خطة لوقف احتكار السجائر من قبل بعض البائعين.

أضاف عابد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC "، اليوم الاثنين، أنه من يثبت لجهاز حماية المستهلك أنه تلاعب بالسلع أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.

أوضح أن الجهاز تحرك من أجل محاربة احتكار السجائر، وقال: "أن تأتي مبكرًا خيرًا من الا تأتي".

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.