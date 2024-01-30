انت الأن تتابع خبر تفاصيل صادمة: قرارات جديدة تزعج المواطنين بشأن انقطاع الكهرباء في مصر... ما هي تلك الإجراءات التي أثارت القلق؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعدّل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من اليوم الخميس الموافق 25 يناير لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، وتكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصريأتي التعديل بعد وقف تخفيف الأحمال ليلا مع بداية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024 تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، الذي حدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 11 ظهرا حتى الخامسة عصرا حتى أمس الأربعاء 24 يناير، آخر أيام امتحانات منتصف العام.

خطة جديدة لـ تخفيف الأحمال