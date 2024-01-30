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محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة 95,8%

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 11:28 صباحاً - اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت  95,8%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4864  طالب وطالبة نجح منهم  4858 طالب وتغيب 6 طلاب، فيما حصل 12 طالب على الدرجة النهائية. 

 

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثان وتحقيق نتائج مُشرفة.

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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