محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة 95,8%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 11:28 صباحاً - اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 95,8%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4864 طالب وطالبة نجح منهم 4858 طالب وتغيب 6 طلاب، فيما حصل 12 طالب على الدرجة النهائية.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثان وتحقيق نتائج مُشرفة.