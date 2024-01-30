نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطية: نسعى لبناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي من خلال مدارس ستيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عطية مدير الإدارة المركزية بالمصروفات ومدارس المتفوقين، إن مدارس المتفوقين stem تقوم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، فمدارس ستيم تعكس الطلاب المتفوقين في تقديم تعليم بجودة عالية، مشيرًا أن هدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل.

وأضاف مدير الإدارة المركزية بالمصروفات ومدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري، أن رؤيتنا في مدارس المتفوقين ان نسعى لبناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، لافتا أننا نقوم بتوفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب تتطلعاتهم للمستقبل، ليكونوا جيل قادر على الابداع والابتكار.

وأكد عطية، ان المدرسين لي مدارس المتفوقين نخبة النخبة، قائلا: مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين، لا بد أن يكون لديه حافز، المدرس مطالب أن يبحث عن المعلومة مش مجرد حصة للطلاب، فمعلم استيم غير باقي المعلمين.

وتابع: الابداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس استيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.

ووجه عطية الشكر لجميع العاملين بمدارس المتفوقين، وجميع المؤسسات التي توفر تعليم جيد لهؤلاء الطلاب.

و في وقت سابق، شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس "STEM"، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.