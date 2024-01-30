نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة عبر هذا الرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024 غدا الأربعاء عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأكد مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.