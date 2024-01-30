محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 12:32 مساءً - اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 84.7% من المتقدمين للامتحانات، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأكد المحافظ، أنه تقدم للامتحانات عدد 8 الاف و235 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان، 8200 طالب وطالبة، حصل عدد 1249 طالبا وطالبة على نسبة اقل من 50% وحصل عدد 6951 طالب وطالبة علي أعلي من 50%.

وهنأ المحافظ أبناء محافظة شمال سيناء باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة والطالبات المتفوقين، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

أشار المحافظ الي ان النتيجة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم متاحة لجميع الطلبة والطالبات، موجهًا الشكر للعاملين في مديرية التربية والتعليم خاصة العاملين في مجال التطوير التكنولوجي علي الجهد المبذول والتيسيرات المقدمة لطلبة والطالبات.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن النتيجة فور اعتمادها من المحافظ تم اتاحتها على الموقع الرسمي للمديرية على موقع الفيسبوك، لافتا الي ان نتيجة الفصل الدراسي الثاني سيتم ارسالها على الواتساب الخاص بكل طالب علي الأرقام الخاصة بالطلبة والطالبات.

أكد رضوان أنه اعتبارًا من غد سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا الى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.