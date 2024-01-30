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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 78.4%

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 12:32 مساءً - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024  بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة. 

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ % .

 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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