محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 78.4%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 12:32 مساءً - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ % .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .