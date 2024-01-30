انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه في الفيوم لمدة 12 ساعة اعرف الأماكن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة الفيوم ،، من قطع المياه اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم ، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة تبدأ من الخامسة مساء أمس وحتى الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء ، بسبب أعمال الصيانة بخطوط طرد الصرف الصحي بمحطة 2 الرئيسية

أماكن قطع المياه