انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه في الفيوم لمدة 12 ساعة اعرف الأماكن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة الفيوم ،، من قطع المياه اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط
قطع المياه
- أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم ، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة تبدأ من الخامسة مساء أمس وحتى الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء ، بسبب أعمال الصيانة بخطوط طرد الصرف الصحي بمحطة 2 الرئيسية
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم أن المناطق التي تم فيها قطع المياه عن مدينة سنورس بأكملها ومنشاة بني عتمان والعزب التابعة لها ومنشأة سنورس والعزب التابعة لها وقرية جبلة وتوابعها وخط الشوبك وخط الرفيعحيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة.