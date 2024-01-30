مصر ضيف شرف معرض فنزويلا الدولى للكتاب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 02:28 مساءً - وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برتوكول تعاون مع وزير الثقافة الفنزويلي، منذ قليل، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 55، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر ان يستمر المعرض حتي يوم 6 فبراير المقبل.

وقالت وزيرة الثقافة، عقب توقيع البرتوكول، إننا نتشرف بزيارة فنزويلا بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فهناك حركة ترجمة واضحة بين البلدين، وهناك تفاعل ثقافي بين الدول.

ومن جانبه قال وزير الثقافة الفنزويلي، كل الشكر لمصر لحسن الضيافة المصرية وللوفود المشارك، ومنبهر بمصر الماضي والحاضر والمستقبل، وعن طريق الاتفاقية وعقد البرتوكول فهذا يدل علي نقطة بداية للتعاون بين الثقافيي بين البلدين.

وأوضح وزير الثقافة الفنزويلي، أن اختيار مصر دولة ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب، لعام 2025، حيث أن هناك توافق في الرؤى السياسية والثقافية وسعداء بوجودنا علي الأرض العرقية، فالمعارض الدولية تعتبر نداء في المعارض لتحقيق السلام ووقف المذابح.

وأكد وزير الثقافة الفنزويلي، أنه شرف كبير إننا نشارك بمعرض الكتاب ، إضافة الي جناحنا بجانب جناح فلسطين ونحن نمد يد العون للشعب الفلسطيني ، ودور مصر واضح اتجاه القضية، ودور كل شعوب العالم في القضاء علي هذه المذابح من خلال الثقافة.