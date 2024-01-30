نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: طلاب مدارس المتفوقين منستخسرش فيهم حاجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس المتفوقين ليست مكان للحفظ والتكرار، الطلاب، وهدفهم التكنولوجيا فتساعد الطالب على مصادر التعلم، وانتاج المعرفة، مشيرا أت نظام ستيم هو التربية من أجل المبدعين.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري stem، المنعقد الآن بحضور عدد من الخبراء وقيادات وزارة التربية والتعليم، هدفي هو اعداد باحث صغير، فنموذج ستيم هو نموذج يحقق اهداف التنمية المستدامة، قائلا: طلاب مدارس المتفوقين منستخسرس فيهم حاجة، دول اللي هيصنعوا الفارق في الدولة المصرية.



وافتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس "STEM"، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.



