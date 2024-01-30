نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 مشروعات لتحسين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعًا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الاهرام.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع حيث أكد محافظ الجيزة ان خطه ٢٠٢٣ شهدت رصف وتطوير شوارع الخزان في المنطقة بين (ع) و(ن) وشارع البوابة الثانية والشارع الفاصل بين منطقي (ط) و(ل) وشارع البوابة الثالثة وشارع بوابة حورس بأطوال اجمالية تصل إلى ٢٧٠ الف متر بتكلفة ١١٧ مليون جنية.

واشار اللواء أحمد راشد ان خطه ٢٠٢٤ والجاري تنفيذها حاليا يتم خلالها رصف ورفع كفاءة شارع الضغط العالي إلى جانب استكمال اعمال الرصف بشارع خير زمان وبعض الشوارع بمناطق ( ع، و، ل، ن ) بإجمالي أطوال تبلغ 400 الف متر بتكلفه 173 مليون جنيه.

وكلف المحافظ خلال اللقاء بضرورة تنفيذ خطه شاملة لرفع كفاءة ورصف بالانترلوك للشوارع الصغيرة والمتفرعات لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات في اطار خطة محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الاهرام.

وخلال اللقاء شدد المحافظ علي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بعدد ١٠٠ عامل نظافة بشكل ثابت يوميا بقطاع هضبة الاهرام إلى جانب تخصيص معدات كنس آلي الشوارع الرئيسية والحيوية بالقطاع مع الاستمرار في جهود رفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء والتي يصل عددها إلى ٧٠٠ قطعه والتنسيق مع اصحاب تلك القطع بإقامة أسوار عليها لمنع إلقاء المخلفات بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك في اطار جهود تحسين منظومه النظافة بالقطاع مشددًا علي متابعه اداء شركات الجمع السكني للمخلفات والمتعهدين القائمين علي عملية الجمع للمخلفات.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة المستمرة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية طبقا للمواعيد المحددة والالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه المحال التجارية باستيفاء إجراءات التراخيص اللازمه لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدي علي الطريق العام مشددًا على تغليظ العقوبه في حال تكرار المخالفة من المحال والمطاعم.

كما شدد المحافظ علي مواجهه مخالفات تحويل الوحدات السكنية والجراجات إلى أنشطة تجارية مؤكدًا أنه لن يتواني عن محاسبة المقصرين في ذلك إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجات البخارية (الموتوسيكل) الغير مرخصه المترددة على القطاع وسيارات الفان التي تعمل دون التراخيص والتصاريح اللازمه.

وأكد محافظ الجيزة ان قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ ١٠ مشروعات هامه لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ففي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ ٤ مشروعات لرفع كفاءة المنظومة خاصه مع وجود العديد من الوصلات العشوائية التي تؤثر علي ضغوطات المياه وينتج عنها حدوث كسور بخطوط المياه حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشروعات المنفذة خلال عام ٦.٣ مليون جنية تضمنت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع ٢ ج، 1 ب، ١ ج) بخط قطر 200 مم زهر مرن حيث تم الانتهاء من خط مياه الشرب قطر 200 مم زهر مرن بشارع (ج2) بطول (920م.ط) بتكلفه ٢.٥ مليون جنيه.

بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 200 مم بشوارع ٧ ب، ١٨ أ بطول 1950 م بتكلفة ٣.٨ مليون جنيه.

وأشار محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ عدد ٦ مشروعات بقطاع الصرف الصحي بهضبة الأهرام من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفه إجمالية ١٥ مليون و٣٠٠ الف جنية وذلك لمواجهة مشكلات وجود الطفوحات ببعض القطع ورفع كفاءة الخطوط بما يتوائم مع الكثافة السكانية الكبيرة بالقطاع وشملت البدء في إحلال وتجديد اقطار مختلفة بشارع البوابة الثانية القديمة - حدائق الأهرام بطول تقريبا 1 كم بتكلفة ٦ مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من اصلاح مشكله الصرف الصحي بشارع خير زمان امام القطعة 359 ل بحدائق الاهرام حيث تم تعزيز الأقطار والupvc لتحسين الخدمة بتكلفة ١٠٠ الف جنية.

كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإصلاح الهبوطات بشارع 18 أ بمنطقة هضبة الأهرام امام عقاري ٥٢٨ أ، ٥٥٠ أ بتكلفة ١،٥ مليون جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من إصلاح هبوط خط انحدار الصرف الصحى بشارع 15 امام عقار ٣٧٦ أ هضبه الاهرام بتكلفه ٦٣٥ الف جنيه.

كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار لشارع خزان المياه بقيمة ٧ مليون تقريبًا.

وفيما يخص الأعمال المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب فقد اشار محافظ الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بطرح عملية إحلال وتجديد عدد ٧ طلمبات لرفع كفاءة ضخ المياه لمضاعفة إنتاجيتها الحالية وذلك بتكلفة تصل إلى ١١٨ مليون جنية.

بالإضافة إلى إنه تم دراسة إنشاء خزان للمياه لخدمة قطاع حدائق الاهرام بقدرة ٦ الاف م٣ يوميًا كمخزون مياه إضافي يتم الاستعانة به لتحسين الضغوطات ومواجهة تأثر عملية انتظام ضخ المياه حيث تم طرح العملية للبدء في المشروع خلال الأيام المقبلة بتكلفة 90 مليون جنيه.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتنسيق الجهود وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي مع التوسع في تركيب العدادات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.