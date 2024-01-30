نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: مدرسة stem في كل محافظة والقيادة السياسية تدعمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي من خلال مؤتمر نظام التعليم " stem " فى مصر تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعن التوصيات الخاصة بالمؤتمر، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إقامة مدرسة فى كل محافظة دون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب، حيث أن هذه المدارس تكون داخلى مما يتطلب تكلفة كبير للغاية وهذه من أهم التحديات التى تواجه مدارس المتفوقين.

وأضاف الوزير، إلى تحديات أخرى وهو المعلم الذى يجب أن يكون على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين، والتحدى الثالث هو وجود مدارس للمتفوقين فى كل محافظة تكون مدارس داخلى مما يوفر التكلفة مشيرا إلى وجود شراكات مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال للتوسع فى هذه المدارس مع توفير منح للطلاب من خلال آليات للمنح مع وزارة التعليم العالى لان طلاب هذه المدارس هم من يصنعوا الفارق كما أشار حجازي على نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام حيث تم تطبيق المشروعات البحثية المطبقة فى مدارس المتفوقين إلى التعليم العام وذلك من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية كما أشار حجازى إلى تحويل مدارس إلى " stem " إلى" steam " بغرض إدخال الجوانب الفنية.



وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال فعاليات اليوم الثانى للجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير ٢٠٢٤.

واستعرضت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم STEM في مصر ؛ وتقديم الدعم المستقبلي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المصرية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم بوجه عام.