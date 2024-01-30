نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر توصيات مؤتمر "تطوير نظام التعليم المصري stem الواقع والطموحات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى ختام مؤتمر تطوير نظام التعليم المصرى stem الواقع والطموحات:في اليوم الثاني لمؤتمر وزارة التربية والتعليم نظام التعليم المصري stem بين الواقع والطموحات، ناقشت الجلسات أهم التحديات وتعظيم المكتسبات التي تواجه نظلم التعليم، stem وكيفية دعم وتطوير والتوسع في هذا النوع النموذج التعليمي في وزارة التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر نظام التعليم " stem " فى مصر تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن التوصيات الخاصة بالمؤتمر والتي جاءت أهمها كالآتي:

- إقامة مدرسة فى كل محافظة دون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب حيث أن هذه المدارس تكون داخلى مما يتطلب تكلفة كبير للغاية وهذه من التحديات التى تواجه مدارس المتفوقين بالإضافة إلى تحديات أخرى والمعلم الذى يجب أن يكون على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين.

- وجود شراكات مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال للتوسع فى هذه المدارس.

- توفير منح للطلاب من خلال آليات للمنح مع وزارة التعليم العالى لأن طلاب هذه المدارس هم من يصنعوا الفارق.

- نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام حيث تم تطبيق المشروعات البحثية المطبقة فى مدارس المتفوقين إلى التعليم العام وذلك من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية.

- تحويل مدارس إلى " stem " إلى" steam " بغرض إدخال الجوانب الفنية.

- توفير قاعدة بيانات خاصة بالطلبة والطالبات لمدارس ودعوتهم للإحتفال سنويا.

- إنشاء منصة على اليوتيوب للمشروعات الطلبة صندوق لحماية المبتكرين وحقوق الملكية للمشروعات.

- إنشاء مجلة الكترونية لنشر الأبحاث وتبادلها بين الجامعات.

- إنتاج كيانات إعداد اكاديمي وبرامج إعداد تأهيل المعلمين في الجامعات الخمسة.

- إدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والإنتماء للوطن.

- تغيير مسمى مدارس ستيم steam بدلا من stem لتشمل المهارات الفنية والثقافية والتي تنمي القيم والعلوم الإنسانية للطلبة.

- لقاءات مستمرة مع الطلبة، في كل الدفعات السابقة والإنتقاء الشديد، لتبادل القصص والثقافات والمواهب والخبرات العلمية، ليتم عملية التبادل المعرفي بين الاقران.



- عقد مسابقات دورية محلية وعالمية لتشجيع وتحفيز الطلبة على التعلم، والتنافس على تقديم مشروعات قومية.

- تبادل الزيارات بين طلاب المدارس، والتبادل المعرفي، وزيادة المنح للإرتقاء بمستوى التعليم مدارس المتفوقين.

- التعاون مع الجهات المختلفة لدمج مناهج لريادات الأعمال وتأسيس حضانات للفكر والإبداع.