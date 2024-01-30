وزير الصحة يناقش مع «جنرال إلكتريك» معدلات الإنجاز في المشروعات المشتركة

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع ممثلي شركة جنرال إلكتريك، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع ممثلي شركة جنرال إلكتريك، معدلات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، والرؤية المستقبلية للتعاون مع الشركة في القطاع الطبي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزارة الصحة والسكان تتعاون مع جنرال إلكتريك لدعم القطاع الطبي المصري من خلال توفير أحدث الأجهزة التشخيصية من أنواع مختلفة، لافتا إلى دور هذا التعاون في رفع كفاءة خدمة التشخيص المقدمة بالمستشفيات، سواء كانت أجهزة التصوير المقطعي متعددة الأجزاء، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة القسطرة، وأجهزة الأشعة الرقمية، وأجهزة الموجات فوق الصوتية عالية التقنية، وأجهزة التصوير الشعاعي للثدي.

وأضاف «عبدالغفار» أن شركة جنرال إلكتريك، ساهمت في مشروع تطوير آلات التصوير المقطعي القديمة وتطويرها باستخدام آلات التصوير المقطعي الحديثة، والتي سيكون لها تأثير فعال في توفير خدمة عالية الكفاءة، بالإضافة إلى توريد آلات التصوير المقطعي لمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وتابع «عبدالغفار» أن جنرال إلكتريك، ساهمت في تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي، ورفع كفاءتها، وتزويدها بأحدث البروتوكولات التشخيصية للمساهمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام البروستاتا، من خلال تطوير 29 جهاز رنين مغناطيسي في مستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف قطاعاتها، حيث تم بالفعل تطوير 3 أجهزة الرنين المغناطيسي. وجاري الانتهاء من تطوير 26 جهاز.

واستكمل «عبدالغفار» أن التعاون بين الوزارة وشركة جنرال إلكتريك، ساهم أيضا في العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من خلال تطوير 4 وحدات لتصوير الثدي بالأشعة السينية المتنقلة، بالإضافة إلى تطوير جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الموجود في وحدة صحة المرأة التابعة للإدارة العامة للأشعة.

ولفت «عبدالغفار» إلى التعاون مع الشركة في مشروع وحدات الأشعة المتنقلة، من خلال توفير وحدة تصوير مقطعي متنقلة عالية الجودة ساهمت في توفير خدمة تشخيصية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية، ومن جانب الشركة السيد إيلي شايو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد هادي الخوري المدير العام الإقليمي، والسيد محمد هارون المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد مارك ستوسز مدير المبيعات الدولية، والسيد محمد عيد المدير التجاري، والسيد معتز محمد-مدير المبيعات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.