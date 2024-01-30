"اكتشف العشبة العجيبة... تنقية للكبد والكلى وترويض للسكر التراكمي في متناول يدك!"

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رياض - احمد صلاح - الكزبرة هي عشبة تتميز برائحتها القوية وتحتوي بذورها المجففة على زيت عطري يستخدم كمنكه أو كدواء، وتستخدم البذور نفسها كتوابل تشبه الكمون والكراوية وتستخدم بذورها لإضافة نكهة للعديد من الأطعمة ولها فوائد صحية عديدة.

​​​​​وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن "الكزبرة" التي لا يخلو أي مطبخ منها، من النباتات العشبية التي "تكنس" السموم خارج الجسم، فتقيه من العديد من الأمراض.فالكزبرة تساعد في تنقية كل من الكبد والكلى والبنكرياس.. فهي تساعد في تنقية الكبد من الدهون وتعزز وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية وتحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم.فهذا النبات العشبي له فوائد لا تعد ولا تحصى، فهو غني بالمعادن التي تساعد في تنقية الجسم من السموم، كما أنه يجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم ويقوم بتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة.وهناك عدة طرق لتحقيق الاستفادة العظمى من الكزبرة.. ومنها:

مياه الكزبرة