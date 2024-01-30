"السفارة الفلسطينية": القاهرة الإخبارية قدمت شهداء من أجل تغطية الحرب بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:36 مساءً - ثمن الكاتب الفلسطيني ناجي الناجي، المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية، الدور الذى لعبته قناة القاهرة الإخبارية لنقل أحداث ووقائع الحرب داخل غزة بمهنية واحترافية، لافتا إلى أن "القاهرة الإخبارية " قدمت شهداء من أجل توصيل الحقيقة لما يحدث من مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير العدل بدولة جنوب أفريقيا زود بوثائق كاملة عن كل ما حدث من جرائم داخل غزة خلال الآونة الأخيرة من قبل السفارة الفلسطينية، مثمنًا دور القوى الناعمة في تغير الرأى العام الغربي، لكن يأتي في المقدمة دماء الشهداء وصمود المدنيين أمام تلك الجرائم في تغير هذا الخطاب.

وثمن " الناجي"، الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف الرسمى والشعبي مساند كبير لدعم الشعب الفلسطينى، قائلا:" فلسطين حاضرة في كل حارة وكل مكان وبيت مصرى".