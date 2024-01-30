الأرصاد: أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد بهذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:36 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ️(السلوم - مطروح - الأسكندرية-العلمين- سيدى عبد الرحمن- الأسكندرية-البحيرة-كفرالشيخ) تتعرض لأجواء شتوية بامتياز يصاحبها.

وأضافت هيئة الأرصاد: تتعرض هذه المحافظات ل️أمطار متوسطة إلى غزيرة تساقط لحبات البرد على بعض المناطق اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ونشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.