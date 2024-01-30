"فدا مصر".. شاهد أحدث المعدات والتكنولوجيا المستحدثة بقطاعات الداخلية فى الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:36 مساءً - نظمت وزارة الداخلية معرض المعدات والتكنولوجيا المستحدثة فى قطاعاتها المختلفة بمقر أكاديمية الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ،72 تحت عنوان "فدا مصر" بحضور كافة فئات المجتمع المصرى.

تخلل المعرض استعراض قطاعات وزارة الداخلية المختلفة التطور الكبير في كافة القطاعات سواء الخدمية أو باقي قطاعات الوزارة المختلفة.

وقدمت الوزارة عروضا للكلاب البوليسية في التعامل مع المتفجرات والقنابل، والقدرة الفائقة لرجال المفرقعات في التعامل بدقة وعناية مع المواد المتفجرة وتفكيكها في سباق مع الزمن، فضلاً عن تعامل قوات الإطفاء مع الحرائق، وضباط الحماية المدنية في إنقاذ المواطنين من أسفل العقارات المنهارة.

وفي عرض مبهر للإدارة العامة للمرور، عرضت سياراتها ومعداتها الجديدة والمتطورة التي تستخدمها المرور في ملاحقة المخالفين ورصد كافة المخالفات وتسيير حركة الطرق بسهولة ويسر، وعملية التطوير التي لحقت بوحدات التراخيص مؤخراً، وأظهرت عروض الخيالية كفاءة رجال الشرطة في رصد الأهداف والتعامل معها بدقة شديدة، ودور الخيالة في جهاز الشرطة.