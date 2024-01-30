رسمياً زيادة الأجور والمرتبات 500 جنيه ل أكثر من 30 مليون موظف ” التفاصيل كاملة”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم الحكومة بوضع عدة أمور في أولويات خطتها خلال سنة 2024، والتي تتمثل في تحسين أجور العاملين بالدولة ومرتبات الموظفين، وقامت الدولة بالكثير من الخطوات الهامة خلال الأعوام السابقة، من أبرزها زيادة الأجور والعلاوات، على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بسبب الأزمة العالمية، وتحرص الدولة على جعل المواطن في المقدمة قبل أي شيء.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

ينتظر أكثر من 30 موظف وعامل في القطاع الخاص تنفيذ قرارات زيادة المرتبات خلال شهر يناير الجاري، حيث زاد المرتب من 3000 جنيه وحتى 3500 جنيه لكافة الموظفين، وأوضح محمود الحديدي الخبير القانوني أن المجلس القومي للأجور في يوم 11/12/2023 أعلن عن قرار زيادة رواتب العمال بداية من شهر يناير 2024.

أنواع الأجور

صرح الحديدي الخبير القانوني في بيان له إن قرار المجلس القومي كان ينص عن بعض الأنواع للأجور التي سوف تزيد خلال شهر يناير لعام 2024 الحالي، ومنها: