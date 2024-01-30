الطقس غدًا .. أجواء شتوية بامتياز والأمطار تمتد إلى القاهرة وتسجل 16

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 07:37 مساءً - نرصد توقعات حالة الطقس غدًا بالتزامن مع الانخفاض الواضح والملحوظ في الحرارة، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد، عن تفاصيل الطقس غدًا مُشيرة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تساقط لحبات البرد على بعض المناطق اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ونشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس غدًا

توقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقا للآتي: طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط طبقا للآتي:

(سرعة الرياح من 40 لـ 50 كيلومتر في الساعة وارتفاع الأمواج من 20.5 إلى 3 أمتار)

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الأربعاء



يشهد الأربعاء الموافق 31 يناير:

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة والجيزة والقليوبية.

درجات الحرارة غدًا

درجة الحرارة في القاهرة 16 10

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 16 9

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 15 9

درجة الحرارة في بنهــــا 16 10

درجة الحرارة في دمنهور 15 10

درجة الحرارة في وادي النطرون 16 9

درجة الحرارة في كفر الشيخ 15 10

درجة الحرارة في المنصورة 15 10

درجة الحرارة في الزقازيق 16 9

درجة الحرارة في شبين الكوم 15 9

درجة الحرارة في طنطا 15 10

درجة الحرارة في دمياط 15 10

درجة الحرارة في بورسعيد 16 9

درجة الحرارة في الإسماعيلية 16 10

درجة الحرارة في السويس 16 9

درجة الحرارة في العريش 17 8

درجة الحرارة في رفح 16 9

درجة الحرارة في رأس سدر 18 9

درجة الحرارة في نخل 15 1

درجة الحرارة في كاترين 10 0

درجة الحرارة في الطور 19 8

درجة الحرارة في طابا 16 8

درجة الحرارة في شرم الشيخ 20 12

درجات الحرارة في الإسكندرية 15 11

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 14 10

درجة الحرارة في مطروح 14 11

درجة الحرارة في السلوم 15 11

درجة الحرارة في سيوة 16 9

درجة الحرارة في رأس غارب 19 11

درجة الحرارة في الغردقة 20 12

درجة الحرارة في سفاجا 20 12

درجة الحرارة في مرسى علم 21 11

درجة الحرارة في شلاتين 23 15

درجات الحرارة في حلايب 21 16

درجة الحرارة في أبو رماد 23 15

درجات الحرارة في رأس حدربة 22 16

درجة الحرارة في الفيوم 16 8