سفير قطر بالقاهرة يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع مصر إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 09:31 مساءً - أكد السفير طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على العلاقات القوية التي تربط بين مصر وقطر والمستوى الكبير الذي بلغته على كافة الأصعدة تحت القيادة الحكيمة لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير قطر مع عدد من الصحفيين، في اطار حرص السفارة على التوعية بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية.

وأكد السفير القطري على الرغبة السياسية والحرص الكبير لدى الجانبين للارتقاء بهذه العلاقات الى مستويات اعلى وتنويعها لتشمل كافة المجالات ومنها الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وليست السياسية فقط.

ساد اللقاء توافق حول الدور الايجابي الذي يمكن ان يلعبه الإعلام في تدعيم أواصر التعاون والثقة بين الدول والشعوب.