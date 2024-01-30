وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق.. ضبط «1647» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1647) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها.. (61,45 طن أرز - 39,410 طن دقيق - 15,382 طن مكرونة - 30,390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1,550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17,333 طن سمن - 79,319 طن سكر - 15 كرتونة شاى).