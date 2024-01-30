الرئيس السيسى يهنئ الرئيس القُمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:30 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس "غزالي عثماني"، رئيس جزر القُمر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القُمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً حرص مصر على مُواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمُستدامة.

ومن جانبه ثمن الرئيس القُمري اللفتة الكريمة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا العلاقة الأخوية التي تربطه بالسيد الرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات، وتعميق التفاهم بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.