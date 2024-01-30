بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

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رياض - احمد صلاح - يستمر كنترولات المناطق الأزهرية بجمهورية مصر العربية، أعمال التصحيح كافة الأوراق التي تخص امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، خلال التقرير المفصل سنتعرف على رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، إمكانية الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، وذلك عقب الانتهاء من إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 22-23 يناير الماضي، يذكر أن من لهم حق الدخول للشهادة الابتدائية 189 ألف و635 طالب وطالبة ومن الشهادة الإعدادية 177 ألف و109 طالبًا.

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، التي أتاحته بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.

أكدت الكثير من المصادر داخل الأزهر على أن إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 ستكون مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من كنترولات المناطق الأزهرية من كافة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

أتاحت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 كل ما عليك عزيزي القارئ أن تتبع الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف