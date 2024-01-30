انت الأن تتابع خبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستمر كنترولات المناطق الأزهرية بجمهورية مصر العربية، أعمال التصحيح كافة الأوراق التي تخص امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، خلال التقرير المفصل سنتعرف على رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.
بوابة الأزهر الإلكترونية 2024
- أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، إمكانية الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، وذلك عقب الانتهاء من إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 22-23 يناير الماضي، يذكر أن من لهم حق الدخول للشهادة الابتدائية 189 ألف و635 طالب وطالبة ومن الشهادة الإعدادية 177 ألف و109 طالبًا.
موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024
- ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، التي أتاحته بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.
- أكدت الكثير من المصادر داخل الأزهر على أن إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 ستكون مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من كنترولات المناطق الأزهرية من كافة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية.
رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024
- أتاحت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 كل ما عليك عزيزي القارئ أن تتبع الخطوات التالية:
– الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف
- – قم باختيار خيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
- – تحديد الفصل الدراسي الأول من القائمة المعروضة
- – تعبئة حقل الاسم الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.
- – إدخال رقم جلوس الطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية.
- – النقر على زر عرض النتيجة
- – وفي حال ظهور النتيجة، يتم عرض صفحة تفصيلية تحتوي على نتائج الطالب، ولكن في حالة عدم ظهورها يقوم الطالب بالتسجيل مؤقتًا لتلقي الإشعار بالنتيجة من قبل الوزارة.