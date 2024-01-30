انت الأن تتابع خبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة.. اعرفها برقم الجلوس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص كل الطلاب في الوقت الحالي عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في القاهرة والجيزة، وأقبل عليها عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم، وهذا بعدما تم الكشف عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الساعات الأخيرة الماضية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عن توفير إمكانية الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لكل الطلاب، وأيضاً من الممكن أن يتم الاستعلام عنها من خلال الاتصال على التليفون الأرضي 09000100 أو عن طريق التليفون المحمول على 5757.

وكشفت أيضاً العديد من المديريات عن توفير الإمكانية الخاصة بالاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على هذا الرابط، ويكون هذا عن طريق موقع الخدمات التعليمية من خلال جميع المحادثات الآلية الذي يتم تقديمها أمام الجميع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ويريد كل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الاتصال على رقم 09000160، والتأكيد على أنه يستطيع أيضاً الجميع الاستعلام عنها من خلال رقم 5960، ويكون هذا من خلال الموقع الإلكتروني الذي تقوم الوزارة بتقديمه أمام الجميع، ويريد عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في كل مكان، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.

نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4%

نسبة النجاح للمكفوفين100%

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96 %

نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74%

نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%

بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%

وتأتي الاحصائيات الخاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة كما يلي: