متدفعش لو انت منهم… قرار حكومي هذه الفئات يحق لها ركوب القطار مجانا وأخرى بنصف الثمن!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم دعم شامل لكل المواطنين المصريين في مختلف شرائح المجتمع، بالرغم من اختلاف أعمارهم، وتأتي مبادرة توفير وسائل نقل مجانية ضمن الطرق التي توفرها الحكومة لتحقيق هذا الأمر، حيث يتم توفير وسائل نقل مجانية لفئات محددة مثل مترو الأنفاق والقطارات التي تتيح للركاب إمكانية الحصول على تذكرة مجانية أو نصف تذكرة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي في المجتمع المصري وتحسن من جودة حياة المواطنين.

الفئات التي يحق لها ركوب المترو مجانًا

أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الفئات التي يحق لها ركوب مترو الأنفاق مجانًا، والتي تأتي على النحو التالي:

الأفراد الصم والبكم سواء كانوا بالغين أو أطفال.

كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا مع وجوب إظهار بطاقة الرقم القومي.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السرطان سواء كانوا بالغين أو أطفال.

يجب على كل هؤلاء الأفراد إظهار بطاقة الرقم القومي أو المستندات الطبية التي تظهر حالتهم الصحية عند طلب امتياز ركوب مترو الأنفاق او القطارات بشكل مجاني.

الفئات التي يحق لها ركوب القطارات بنصف الثمن

يحق للأشخاص من كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا أن يستفيدوا من خصم نصف قيمة تذكرة القطار بشرط إظهار بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية، ويتم منح هذا الامتياز لكل الأشخاص الذين لديهم اعاقات طبية سواء كانت اعاقة ذهنية أو اعاقة جسدية بشرط وجود وثيقة تثبت وجود الإعاقة، كما يشمل هذا الامتياز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.