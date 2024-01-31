وزير الهجرة: الوزارة مستمرة في تقديم مزيد من الخدمات والمُحفزات للمصريين بالخارج (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 12:32 صباحاً -

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها الجندي، إن الوزارة مستمرة في تقديم مزيد من الخدمات والمُحفزات للمصريين بالخارج في ضوء ما يتم من مناقشات مباشرة معهم وتوصيات بمؤتمراتهم.

حلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضيفة مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC "، اليوم الثلاثاء.

أضافت سها الجندي أن الوزارة تواصل مكافحة الهجرة غير الشرعية بمبادرة "مراكب النجاة"، مشيرة إلى أن ملف المبادرات الرئاسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة" ومبادرة "اتكلم عربي" على رأس أولويات الوزارة.

أكدت أن الوزارة تعمل على ملف الاستثمار بشكل كبير مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدة أن رأس مال شركة المصريين بالخارج للاستثمار يصل لمليار دولار، والحكومة لن تتدخل في عملها.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.