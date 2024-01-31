تعليم القاهرة تعلن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام

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أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بجميع مدارس القاهرة.

وأعلنت المديرية، إن إعلان النتائج غدًا الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١.

وقررت المديرية، أن يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءًا من يوم الأحد ٢٠٢٤/٢/٤، ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.



