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تعليم القاهرة تعلن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام

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أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بجميع مدارس القاهرة.

وأعلنت المديرية، إن إعلان النتائج غدًا الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١.

وقررت المديرية، أن يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءًا من يوم الأحد  ٢٠٢٤/٢/٤، ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبا وطالبة  حضر منهم  ١٨٦٢٦٦ طالبا وطالبة ونجح  ١٤٥٩٤٧ طالبا وطالبة. 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  ٧٤ %.


 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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