نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. إعلان مرحلة بكالوريوس حاسبات حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورياده أ.د حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أعمال الكنترول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

أبدى أ. د. أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان سعادته، باعتماد مجلس الكلية نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية ووجه الشكر والتقدير لكل منتسبي الكلية علي هذا الجهد العظيم.

وصرجت أ.د. منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن نسب النجاح كانت معبرة عن الجهد والتحصيل لأبنائنا الطلاب طوال الفصل الدراسي الأول وكانت نسبة النجاح للفرقة الأولى 86%، بينما كانت نتيجة نسبة النجاح للفرقة الثانية 93% أما عن نتيجة النسبة للفرقة الثالثة فكانت 91.4% وبلغت نتيجة النسبة للفرقة الرابعة 89%؛ أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 96% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 95%.

وأفادت د.منال بأن الكنترولات كانت تعمل على قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الأثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في إجازة منتصف العام الدراسي، وأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلي الجامعة خلال الأسبوع القادم.

كما أفادت بأنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام وأن الكلية تقبل التحويلات على برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية فقط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 وذلك على المستوى الأولى فقط وبشرط تحقيق الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.