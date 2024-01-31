نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، ويرافقه اللواء أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني.

حيث يشمل المعرض، منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق سفير بالدقي.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل.

وأضاف محافظ الجيزة إلى أن المعرض يأتي من خلال التعاون مع مجلس الاعمال اليمني ويشارك فيه ٣٠ عارضا من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ٣٠ يناير الجاري وحتى ١ فبراير. .

وأشار اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

وأكد محافظ الجيزة أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

لافتا أن المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.