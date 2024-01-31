نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار فعاليات مبادرة "دوّى" لتمكين الفتيات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى - بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة فعاليات مبادرة "دوّى" لتمكين الفتيات بمركزي شباب كفر طهرمس التابع لإدارة شباب بولاق وجزيرة محمد التابع لإدارة شباب الوراق.

حيث تُنفَذ المبادرة فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية -المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات- "دوّى" وتهدف إلى التعرف على تجارب الاخرين من خلال الاستماع إلى قصصهم الواقعية التى مروا بها ومن وحى هذه القصص تستلهم الفتيات أساليب جديدة فى مواجهة الحياة، كما إنه ا تكشف عن القدرات الكامنة بداخلهم مما يساعد على أخذ قرارات تحسن من الواقع وتنير المستقبل.

أدار فعاليات المبادرة مدربين متخصصين بوزارة الشباب والرياضة من خلال الحديث عن عدة ركائز أساسية منها:

التعريف بالمبادرة ومعنى كلمة "دوّى"، شرح عناصر المبادرة( التعبير، المهارات، الخدمات) ومحاور الحوار المجتمعي الأربعة وهم

-التعليم، الصحة، الرياضة. -الحقوق المدنية.

-حماية الفتيات من الاساءات. -التواصل الاسرى.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لعمل دائرة حكى والاستماع إلى المشكلات التى تواجههم بهدف مواجهتها والتوصل إلى حلول لها.

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة

مبادرة دوي للفتيات بالجيزة