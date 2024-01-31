برقم الجلوس احصل الآن.. على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الأن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

ويمكن لطلاب محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال هذا الرابـــط من هنـــــا، برقم جلوس الطالب.

وكان قد اعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب التفوق.. كالتالي:

في المركز الأول "الهرم"، الثاني "الدقي"، الثالث "العجوزة"، الرابع "6 أكتوبر"، الخامس "الشيخ زايد"، السادس "الصف"، السابع "الوراق"، الثامن "جنوب الجيزة"، التاسع "العمرانية"، العاشر "شمال الجيزة".

الحادى عشر "البدرشين"، الثاني عشر "العياط "، الثالث عشر "حدائق أكتوبر"، الرابع عشر "منشاة القناطر"، الخامس عشر "أطفيح"، السادس عشر "بولاق الدكرور"، السابع عشر "الحوامدية"، الثامن عشر "كرداسة"، التاسع عشر "أوسيم"، العشرون "أبوالنمرس"، والحادي والعشرون "الواحات البحرية".

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.



وتقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية؛ حيث حصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبًا.