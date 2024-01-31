انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات ..قطع المياه عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 5 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم وحتى الساعة الثالثة مساء بسبب أعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الارتوازية.

أماكن قطع المياه