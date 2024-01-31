انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات ..قطع المياه عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 5 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم وحتى الساعة الثالثة مساء بسبب أعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الارتوازية.
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الدقهلية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة