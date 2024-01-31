انت الأن تتابع خبر حالة الطقس في الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر من الأمطار الشديدة والصقيع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان تحذيري حول حالة الطقس في الساعات القادمة وتستمر كل التقلبات الجوية الشديدة، وتستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية وتسقط حبات البرد على شرق الإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري بالتحديد “كفر الشيخ والبحيرة”.

حالة الطقس في الساعات القادمة

وتوقع عدد كبير من خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الساعات القادمة، حيث ينشر اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، ويحدث طقس بارد في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينتشر طقس شديد البرودة في الليل على معظم الأنحاء، وأيضاً يتكون الصقيع على كل المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وحذرت الأرصاد بشدة من الطقس البارد الذي ينتشر في العديد من الأنحاء المختلفة.

الظواهر الجوية

وأما عن الظواهر الجوية فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عن فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان قد يكون معها ثلوج في بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية، وأيضاً شمال الوجه البحري وتمتد لمتوسطة للمناطق التي توجد في السواحل الشمالية الشرقية على العديد من الفترات المتقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة التي قد تكون متوسطة على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وهي قد تمتد خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ويكون على الفترات المتقطعة، ودرجات الحرارة هي:

العظمى الصغرى