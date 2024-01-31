انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن 4 مناطق في الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة الأقصر،، من قطع المياه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر ، عن قطع المياه لمدة ساعتين ونصف تبدأ من التاسعة صباحاً، حتي الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً ، بسبب أعمال الصيانة إحلال وتجديد خط مياه 225 مم،

أماكن قطع المياه